В январе в Беларуси больше всего дорожали овощи 10.02.2022, 22:03

Зафиксировано ускорение инфляции.

В январе Белстат зафиксировал ускорение инфляции. За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,5%, а за год — на 10,4%. Сильнее всего в январе дорожали продовольственные товары, особенно овощи.

Согласно данным Белстата, индекс потребительских цен в январе в сравнении с декабрем значительно вырос:

белокочанная капуста +19,38%,

свежие помидоры +16,26%,

чеснок +14,21%,

сладкий перец +14,04%,

морковь +12%,

бананы +15,08%,

виноград +12,04%.

Напомним, с 1 января 2022 года начало действовать эмбарго на поставки фруктов и овощей из ЕС и других стран. Правительство ужесточило регулирование цен, установив предельные отпускные и розничные цены на белорусские яблоки и овощи «борщевого» набора.

Индекс потребительских цен в январе 2022 года на ежедневные газеты вырос на 13,73%, на сжиженный газ — на 11,79%, на правовые услуги — на 10,34%.

Сильнее всего в январе, по данным Белстата, подешевели зимние сапоги. ИПЦ на них снизился на 4,97%, на меховые шапки — на 3,94%, на зимние куртки для девочек — на 3,07%, на утюги — на 2,39%.

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