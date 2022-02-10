В январе в Беларуси больше всего дорожали овощи
- 10.02.2022, 22:03
Зафиксировано ускорение инфляции.
В январе Белстат зафиксировал ускорение инфляции. За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,5%, а за год — на 10,4%. Сильнее всего в январе дорожали продовольственные товары, особенно овощи.
Согласно данным Белстата, индекс потребительских цен в январе в сравнении с декабрем значительно вырос:
белокочанная капуста +19,38%,
свежие помидоры +16,26%,
чеснок +14,21%,
сладкий перец +14,04%,
морковь +12%,
бананы +15,08%,
виноград +12,04%.
Напомним, с 1 января 2022 года начало действовать эмбарго на поставки фруктов и овощей из ЕС и других стран. Правительство ужесточило регулирование цен, установив предельные отпускные и розничные цены на белорусские яблоки и овощи «борщевого» набора.
Индекс потребительских цен в январе 2022 года на ежедневные газеты вырос на 13,73%, на сжиженный газ — на 11,79%, на правовые услуги — на 10,34%.
Сильнее всего в январе, по данным Белстата, подешевели зимние сапоги. ИПЦ на них снизился на 4,97%, на меховые шапки — на 3,94%, на зимние куртки для девочек — на 3,07%, на утюги — на 2,39%.