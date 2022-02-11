«К людской ласке не приучены совсем» 11.02.2022, 9:30

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Как белорусы спасают собак из жуткого питомника в Кореличах.

Продолжается история с питомником в Кореличском районе, где, по словам зоозащитников, в ужасных условиях разводили собак. На данный момент всех собак, которых вывезли в Гродно, пристроили на передержки. Теперь животные понемногу осваивают новую жизнь, рассказывает телеканал Гродно+.

Четырех собак взяла на передержку жительница Гродно Екатерина Гурина. Животные, рассказывает женщина, едят хорошо, но не умеют лизать, не жуют, а сразу глотают корм.

— К ласке людской не приучены совсем. Первый день мы начинали их гладить, они замирали. Они понимали, что им приятно, но не понимали, что происходит. На руках сидит только Томас, остальные не приучены совсем. Они начинают немного вырываться, не понимают, что происходит, — рассказывает Екатериа.

Такая же ситуация с купанием, продолжает женщина. Собаки не понимают, что такое вода, сразу начинают паниковать. Но их понемногу приучают, «чтобы были красивые собачки».

В данный момент сотрудниками милиции проводится проверка сложившейся ситуации. Как ранее сообщал телеканал ОНТ, владелицу питомника могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными по ст. 16.29 КоАП. Пока в произошедшем разбираются, животные останутся на передержке, а позже, если вина заводчицы будет доказана, им будут искать новый дом.

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