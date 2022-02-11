Что произошло под Солигорском, где белорус оказал сопротивление наглым силовикам? 15 11.02.2022, 20:38

7,032

Видео с места событий.

МВД ранее сообщал, что в Красной Слободе «мужчина ударил сотрудника прикладом охотничьего ружья и трижды выстрелил». Так он хотел защитить сына, который «находился в уголовном розыске».

Charter97.org прислали видео с места событий и рассказали другую версию:

- Семья сидела за столом и ужинала. Услышали шум возле двери, дочка подошла к двери и увидела, как трое неизвестных взломали замок входной двери, начала кричать. Первым на шум вышел отец. Его начали избивать неизвестные, сын поспешил на помощь ему.

Все были без формы, приехали на простой машине, взломали чужой дом, избили двоих и лишь потом, после выстрелов и вопросов, кто они такие, показали «ксиву».

Ложь и то, что мужчина находился в розыске. Причина, по которой милиция преследовала жителя Слуцкого района, - он писал письма о неправомерных действиях следователя Минского РОСК Басаревского М. М. Но Басаревский — это царек местного разлива. Ему это не понравилось.