Правда о жизни в СССР, нарисованная советской девочкой 13.02.2022, 13:36

В пятнадцатилетнем возрасте художница переехала в Израиль, где и создала знаменитый цикл картин.

Недавно сайт Englishrussia выложил потрясающие рисунки, на которых очень точно и детально изображена повседневная жизнь позднего СССР. Рисунки сделала девочка по имени Зоя Черкасская-Ннади, которая в пятнадцатилетнем возрасте переехала из СССР в Израиль, где смогла самореализоваться и стать известной художницей. Зоя получила классическое художественное образование, но знаменитой ее сделал именно первый цикл работ, созданных после переезда в Израиль, пишет блогер Максим Мирович.

Сложно сказать, что цепляет в них больше всего — то ли несколько детский и несовершенный стиль, то ли внимание к деталям советского быта тех лет.

Типичный летний отдых советской семьи, живущей в небольшом моногороде либо на окраине большого города, в котором есть река. В принципе, выходные дни и многих современных россиян, живущих на Волге, выглядят примерно так, разве что "стол" сейчас чуть побогаче)

Обед на кухне. Мама или бабушка за кухонным столом скорее всего готовит ужин — в СССР нередкой была привычка обед и ужин готовить "заранее", а потом просто разогревать, чаще всего это было связано с рабочим графиком. Обращают на себя внимание тонко подмеченные уникальные детали советского быта — стены, крашеные наполовину синей краской, наполовину побелкой, клетчатая клеенка на столе, стойка для крышек на стене у окна. На крыше соседнее хрущевки за окном надпись "Слава Труду!"

Застолье в квартире, скорее всего уже его финальный аккорд, когда гости разошлись. Такие застолья действительно были очень популярны в СССР из-за того, что не существовало нормальных уютных кафе, а рестораны были довольно дорогими и "пафосными" — туда нужно было иди в костюме и вечернем платье. Еще обратите внимание на полированный серван на заднем плане — туда ставили, как правило, "самое ценное" вроде сервизов и хрусталя.

Кстати, дядька с гитарой чем-то напоминает Высоцкого)

Картина называется "Нижний брейк", на ней нарисована школьная дискотека. Судя по популярности брейкданса, леопардовым лосинам, свитеру "BOYS" на парне и джинсам "Mawin" на одной из девушек — это уже самые последние годы существования СССР, где-то 1989-1990-й.

Внуки встречают бабушку, очень трогательная картина с отлично переданной атмосферой — в доме вечер, скорее всего бабушка приехала посдитеть с внуками в отсутствие родителей. Девчонка обнимает бабушку, а мальчик заглядывать в сумку, так как знает, что бабушка обязательно привезла с собой что-нибудь вкусненькое для внуков)

Еще на картине очень точно передана одежда — вот такие синие пальто с воротником из цигейки часто шились на заказ и потом носились очень долго, чуть ли не десятилетиями.

Осень в парке, школьницы собирают кленовые листья — может быть, для школьного гербария, а может быть, просто для себя.

Утро. Очень точно передан интерьер комнаты девочки-подростка тех лет — ковер на стене и ковровая дорожка на полу, письемнный стол, вращающийся стул и небольшое кресло с красной обивкой. Возможно, художница вспомнила свою комнату в советской квартире.

Парикмахерская (на стекле, кстати, надпись по-украински: "перукарня"). Дама делает укладку в стиле поздних восьмидесятых:)

Детская площадка в одном из дворов. Девчонки пьют вино (скорее всего, какой-нибудь портвейн "Агдам"), а парень в синих спортивках "Адидас" делает какие-то упражения)

Девчонки курят за гаражами.

Еще одна кухня, дети едят арбуз. За окном лозунг "Миру-Мир!"

И еще кухня, это скорее всего дача либо деревенский дом, показан процесс "закатки" помидоров в трехлитровые банки.

Вечерние посиделки у телевизора, очень точно показаны детали эпохи — ваза на телевизоре (иногда под нее еще стелили кружевную салфетку), полированный комод, ковер на стене, семейные трусы и роговые очки у папы и ультрасовременная "компьютерная" заставка "Прожектора Перестройки" по телевизору.

Домашнее праздничное застолье, тоже очень точно переданы детали. В центре стола — жареная курица, которая в позднем СССР появлялась на столе только по праздникам. Из напитков на столе можно увидеть бутылку водки "Столичная", бутылку какого-то вина (по этикетке не идентифицируется), а на переднем плане видна буылка "Пепси-колы", что появилась в СССР в 1974 году.

Обед в столовой, вероятнее всего на каком-то предприятии.

Школьный спортзал, прыжки с трамплина через "козла")

Очередь в молочном отделе "Гастронома":

Зима в промышленном районе. Кстати, все эти "пацанчики с района", кторых фанаты СССР считают исключительно "явлением девяностых" — это обычные выходцы из пролетариата, успешно существовавшие и во все советские годы.

Мужики играют в домино. Не знаю, писал ли раньше кто-нибудь об этом, но у "планового" СССР, в котором люди не могли заниматься предпринимательством, была еще одна большая трагедия — невозможность самореализации после выхода на пенсию. По сути того, кто выходил на пенсию, "списывали", и человек был вынужден кортотать остаток своей жизни в достаточно бесполезных и бессмысленных занятиях, вроде играния в домино или рыбалки. В то время как на западе люди к 60-65 годам имели возможность накопить неплохую сумму денег и приобрести какое-то свое дело, проводя намного более осмысленную и деятельную старость.

Жизнь молодежи) Младшая школьница идет с галстуком, а старшеклассницы уже выглядят как вполне взрослые дамы с прическами-начесами, косметикой и в яркой одежде)

Домашнаяя дискотека) На стене — плакаты с музыкальными кумирами времен позднего СССР — Depeche Mode, Цоем и кем-то еще типа Кости Кинчева.

Вот очень хороший рисунок, показывающий жизнь типичной советской семьи в маленькой однокомнатной квартире. Комната перегорожена сервантом, с одной сторны у родителей создано нечто вроде гостиной для просмотра телепередач, а с другой стороны серванта живет парень-подросток, увлекающийся металлом и собирающийся на тусовку)

Кстати, я сам лично видел вот такие комнаты, перегороженные мебелью (сервантом либо платяным шкафом), в которых были вынужденны жить по нескольку поколений одной семьи.

Ну и самая последняя картинка, тоже очень классная. Можно только догадываться, что шипят эти бабушки на лавке про "Светку из двадцать пятой, что снова вырядилась как огородное пугало")

Вот такие рисунки советского быта сделала Зоя.

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