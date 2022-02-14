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Россияне были удивлены, когда увидели своих детей-танкистов под Речицей

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  • 14.02.2022, 15:40
  • 9,652
Россияне были удивлены, когда увидели своих детей-танкистов под Речицей
иллюстрационное фото

Военнослужащие из Бурятии участвовали в захвате Донецкой и Луганской областей Украины.

Жители российского города Кяхта были удивлены, когда увидели своих детей-танкистов под Речицей.

Из комментариев жителей Кяхты становится ясно, что военных первоначально информировали об учениях в Смоленской области РФ, сообщает телеграм-канал «Флагшток».

Близкие военных беспокоятся о разглашении военной тайны, «вскрытии бортовых номеров и номера военной части» и просят удалить публикацию с видео.

Другие успокаивают и настаивают на официальном статусе учений.

Военнослужащие в/ч 69647 (постоянное место дислокации г. Кяхта, республика Бурятия, РФ), участвовали в захвате Донецкой и Луганской областей Украины.

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