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Беларусь закроют для импортных товаров?

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  • 17.02.2022, 8:32
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Беларусь закроют для импортных товаров?

Глава МАРТ нашел «виновных» в высокой инфляции.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прошло заседание коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства в прошлом году и задачам на будущий год. В 2021 году инфляция разогналась до 10% в годовом выражении. Это в два раза больше, чем первоначальный прогноз властей.

Глава МАРТ Алексей Богданов неожиданно нашел «виновных» в высокой инфляции.

«Главная особенность прошлого года — так называемая импортная инфляция. Рекордные показатели по инфляции отмечены в странах-соседях, у наших торгово-экономических партнеров. Мы ввозим сырье для своего производства, комплектующие, товары критического импорта. Конечно, это разогревает нашу внутреннюю инфляцию, поскольку растет себестоимость продукции у наших товаропроизводителей, которые используют импортное сырье. Поэтому в текущем году нам необходимо будет проводить работу по снижению себестоимости, — сказал он. — Мы должны будем больше насыщать наши полки отечественной продукцией, которая априори будет дешевле импортной».

В этом году министерство примет точечные меры по «сдерживанию» инфляции:

разработка отраслевых программы по снижению затрат, принятию действенных мер и проведению исчерпывающей работы с предприятиями по оптимизации расходов, а также по сдерживанию роста цен на сырье и материалы;

ограничение роста регулируемых цен и тарифов на товары и услуги на уровне не выше прогнозного значения базовой инфляции (6 процентов) во взаимоувязке с ростом доходов населения;

проработка альтернативных способов ценового регулирования;

совершенствование порядка создания стабилизационных фондов плодоовощной продукции в целях повышения эффективности их использования;

разработка методических рекомендаций об организации взаимодействия МАРТ с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению и доказыванию ограничивающих конкуренцию правонарушений.

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