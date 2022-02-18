Банки начали самовольно закрывать вклады белорусов 5 18.02.2022, 12:25

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Нацбанк отреагировал на ситуацию.

Оказывается, Нацбанку не безразлично, что из-за судебных решений у белорусов списываются деньги с их банковских счетов. Причем делают это не сами банки, а система АИС УДО. И Нацбанк предлагает банкам не считать такие списания «виной» клиентов, пишет InfoBank.by.

АИС ИДО - Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств, она позволяет в автоматическом режиме осуществлять процессы взыскания денежных средств для всех органов взыскания. Система начала работать с 01.01.2020 года. Так вот: если на человека наложили штраф, то он поступает в систему АИС ИДО, а эта система, имеющая доступ ко всем банкам и всем счетам в Беларуси, автоматически списывает деньги.

И возникает такая ситуация.

У человека есть вклад в банке, допустим, безотзывный, а АИС УДО вдруг с этого вклада списала какую-то сумму. Банк видит, что деньги списаны, и начинает реагировать.

Какие-то банки присваивали вкладу другой статус: был безотзывный — стал до востребования, — соответственно, процентная ставка по таким вкладам падала. Другие банки вообще расторгали договор вклада — и вкладчик терял свои проценты.

Люди жаловались в Нацбанк, и тот разослал по банкам письмо, где настоятельно рекомендует применять «добросовестные практики». Письмо так и называется: «О добросовестных практиках при привлечении денежных средств физических лиц во вклады (депозиты)».

В документе все написано сложным банковским языком, поэтому вот краткое резюме:

- Не применять более низкий процент по вкладу независимо от того, какая сумма была списана в результате работы АИС УДО;

- Не расторгать договор на открытие вклада.

Национальный банк полагает, что «данные добросовестные практики могут быть рассмотрены Ассоциацией белорусских банков в качестве минимально необходимого уровня взаимодействия с клиентами – физическими лицами».

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