Белорусский врач Никита Соловей подробно рассказал об «омикроне» 1 2.02.2022, 12:35

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Никита Соловей

Фото: onliner.by

Особенности, группы риска, бустерные прививки.

В Беларуси продолжается активное распространение SARS-CoV-2 «омикрон». Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Никита Соловей рассказал на своей странице в Facebook об основных отличительных особенностях этого варианта коронавируса.

Легко распространяется

«Омикрон» очень легко распространяется, вызывая лавинообразный рост заболеваемости, в том числе среди детей. По разным оценкам один инфицированный «омикроном» может заразить 8—15 человек, поэтому важно продолжать максимально соблюдать меры профилактики (в первую очередь использовать маски в общественных местах, часто мыть, обрабатывать антисептиками руки, ограничивать личные контакты и так далее). Сейчас любое острое респираторное заболевание — это практически 100% COVID-19; циркуляция других возбудителей, в том числе и гриппа, опять практически не регистрируется.

Бустерная вакцина уменьшает вероятность развития симптомов

«Омикрон» легко прорывает механизмы иммунной защиты у ранее переболевших другими вариантами коронавируса или вакцинированных только двукратно. При этом бустерная доза существенно уменьшает вероятность развития симптомов болезни и особенно вероятность в госпитализации и тяжелом течении у групп риска (по некоторым оценкам исследований, в 20—24 раза). Поэтому имеет смысл выполнить бустерную ревакцинацию, особенно людям из групп риска. Однозначно выбор за аденовирусными вакцинами (для ревакцинации Спутник Лайт, например), вакцина Sinopharm / Vero Cell в данной ситуации будет субоптимальна, уступая по эффективности мРНКовым и аденовирусным вакцинам.

Заболеваемость протекает легче, чем при дельта-варианте

Заболевание у большинства пациентов с «омикроном» протекает относительно легко. Это не сравнимо с тем, что было при циркуляции дельта-варианта коронавируса. Однако группы риска остались прежними: люди с избыточным весом с индексом массы тела 30 и более, пожилой возраст, лица с хроническими заболевания, особенно, сахарным диабетом, метаболическим синдромом и иммуносупрессией. У части таких пациентов возникнет необходимость в госпитализации и интенсивном лечении даже при COVID-19, вызванным «омикроном». Поэтому продолжаем отслеживать «проблемных» пациентов, внимательно следим за состоянием своих заболевших родных, если они имеют хотя бы один фактор риска тяжелого и осложненного течения COVID-19.

Нередки симптомы, имитирующие кишечную инфекцию

Часто регистрируются симптомы, имитирующие кишечную инфекцию. Особенно у молодых людей. В практике инфекционной больницы Минска в некоторые дни до 2/3 пациентов, направляемых с сальмонеллезом или ротавирусной инфекцией, на самом деле диагностируются как COVID-19. Особенно характерно появление тошноты, многократной рвоты, водянистой диареи без температуры и каких-либо симптомов поражения дыхательных путей. Либо наоборот, сочетание симптомов поражения желудочно-кишечного тракта с респираторной симптоматикой (кашель, насморк или заложенность носа, выраженные боли в горле без поражения миндалин, конъюнктивит и так далее). В любом случае при появлении острых симптомов кишечного расстройства сегодня оптимально тестирование на COVID-19. При этом необходимо использовать только определение антигена или ПЦР респираторных смывов. Попытка определения антител к коронавирусу в крови в первые дни заболевания бесполезна. Они появятся не ранее 10—14 дня либо могут определяться из-за ранее перенесенного заболевания или вакцинации и не быть связаны с текущим состоянием человека.

Если развилась кишечная симптоматика, с ней легко справиться cамостоятельно. Ключевые моменты — это диета, восполнение потерь жидкости негазированной минеральной водой малыми порциями или с помощью специальных растворов для регидратации, пробиотики (сокращают длительность любых проблем с ЖКТ, связанных с вирусами и бактериями, доказано многочисленными исследованиями), противорвотные. Лечение аналогично лечению любой иной кишечной инфекции.

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