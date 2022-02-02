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Медики рассказали, почему «омикрон» почти не поражает легкие

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  • 2.02.2022, 14:15
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Медики рассказали, почему «омикрон» почти не поражает легкие

А куда бьет?

Российские ученые выяснили, почему новый штамм коронавируса «омикрон» почти не вызывает тяжелого течения болезни.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ученые и исследователи России и других стран сообщают, что вирус постоянно меняется. Это одно из основных его свойств, без которого он не может существовать, передает mk.ru.

«Вирус ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках верной формы аминокислотного состава вирус потерял один из рецепторов, который обеспечивал его способность проникать в легочную ткань или тропность», — отметила Попова.

Она добавила, что сейчас коронавирус больше всего поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая бронхит и трахеит. «Омикрон» не провоцирует тяжелые формы заболевания, которые наблюдались ранее.

Однако пока неизвестно, какие осложнения могут возникать после «омикрона», поскольку с момента его проявления прошло слишком мало времени.

Новый подвид штамма «омикрон», названный ВА.2 или «стелс-омикрон», заразнее своего предшественника ВА.1 – обычного «омикрона» – и имеет симптомы, близкие к первоначальному варианту.

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