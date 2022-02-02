Ложь Минздрава уже невозможно скрыть 2.02.2022, 16:39

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Фото: Reuters

«Белые халаты» получили доступ к реальной статистике по COVID-19.

Telegram-канал «Белые халаты» получил статистику заболеваемости COVID-19 сотрудников отдельно взятой организации государственного значения, по которой виден масштаб обмана Минздравом РБ:

— Рассмотрим, как болеет Беларусбанк.

Итак, численность работников Беларусбанка после всех прошедших сокращений по состоянию на 01.01.2022 - 12 610 человек. За прошедшую неделю официально с диагнозом COVID-19 ушли на больничный 2% специалистов организации (254 чел).

Если учесть, что омикрон высококонтагиозный, что обеспечивает довольно равномерное его распространение в популяции, эти 2% заболевших работников Беларусбанка можно грубо экстраполировать на все население Беларуси.

Если сделать это допущение, то мы получим, что за неделю в стране должно было заболеть около 186 000 человек (численность населения берём по данным на 01.01.2021 - 9 300 000) или 26 571 человек в день. Официальный минздрав же рапортует о плюс-минус 2000 новых заболевших в день.

На по состоянию на 31 января в банке болели 366 человек — 2,9% от всех работников. Если, опять же, грубо экстраполировать микросреду банка на всю Беларусь, то по стране сейчас должно активно болеть примерно 269 700 человек. Смотрим официальную статистику на 31.01.2022: 742 953 (всего переболело) - 733 526 (выздоровели) - 6 052 (умерло) = 3 375. Столько активно болеет сейчас по версии Минздрава.

И вишенкой на торте будет статистика за все время. С учетом уволенных по сокращению за прошедшие два года сотрудников, в банке переболели 6765 человек.

Это практически 50% от всех работников Банка.

Согласно же данным Минздрава, по всей республике переболели 8% населения.

По нашим более ранним косвенным расчетам, Минздрав занижает фактическую заболеваемость коронавирусной инфекцией в Беларуси до 10 раз в пиковые месяцы пандемии.

В целом, все косвенные расчеты сходятся в выводах о том, что ложь Минздрава уже невозможно скрыть.

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