Apple изобрела ноутбук из керамики 5 2.02.2022, 19:06

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Ноутбук будет с невидимыми кнопками.

В сети обнаружили патент Apple на компьютер, имеющий корпус из керамики. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Патент на изобретение нашли в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Описанное устройство является ноутбуком, корпус которого изготовлен из керамики. В документе инженеры компании объяснили, что выбор материала корпуса обусловлен внедрением сенсорных кнопок.

Судя по изображениям, на несколько сантиметров ниже физической клавиатуры располагаются перфорации, под которыми находятся датчики и светодиоды. Предназначенная для включения компьютера кнопка незаметна — ее видимость обеспечивают светодиоды: «Массив микроотверстий сконфигурирован таким образом, чтобы кнопка была визуально незаметна, когда она не находится под источником света».

В настоящий момент Apple производит корпусы своих компьютеров из алюминия. Кроме керамики, которую рассматривают специалисты компании, инженеры предлагают использовать пластик. Однако журналисты полагают, что выпуск пластмассового ноутбука маловероятен, так как Apple ранее уже производила подобные устройства.

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