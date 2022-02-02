Лечение «омикрона» дома: что врачи советуют иметь в семейной аптечке 2.02.2022, 23:31

Советы врачей немецкого Института Роберта Коха.

Семейную аптечку врачи советуют укомплектовать рядом средств, которые могут помочь в домашнем лечении коронавирусной инфекции.

Считается, что заражение Омикроном вызывает инфекцию в относительно мягкой форме с «простудными» симптомами, такими как кашель, лихорадка, насморк, першение в горле. Также возможны головные боли и боли в теле, потеря аппетита, тошнота, диарея. Снижение остроты болезни привело к тому, что большинство случаев Омикрон-инфекции теперь успешно подлежат домашней терапии – они требуют симптоматического лечения, пишет «Народная воля».

Чтобы бороться с умеренными симптомами и улучшить свое самочувствие, в аптечке дома следует иметь некоторые атрибуты и средства. Какие именно, рассказали врачи из Института Роберта Коха (Германия).

Клинический термометр.

Жаропонижающий препарат (например, парацетамол)

Обезболивающее (например, ибупрофен).

Назальный спрей (предпочтительно физиологический раствор).

Средство от кашля.

Чай или леденцы из шалфея: помогают при боли в горле и кашле.

Достаточно носовых платков.

Как помочь себе при заражении Омикроном?

Отдых. Медики советуют заболевшим отдыхать и не переутомлять свой организм, отказаться на время от спорта.

Лечение симптомов. Ибупрофен помогает при головных болях и болях в теле. При насморке лучше всего использовать назальный спрей с натуральным солевым раствором. Полоскание горла раствором шалфея или солевым раствором помогает при боли в горле.

Следить за температурой. Небольшое повышение температуры до 39 градусов снижать не нужно – такой жар помогает организму бороться с болезнетворными микроорганизмами, гибнущими в среде выше 37 градусов.

Температура более 39 градусов говорит о лихорадке. При таких показателях можно использовать парацетамол, холодные компрессы.

Если температура тела поднимается выше 40 градусов по Цельсию или лихорадка держится дольше двух-трех дней, нужно обязательно обратиться к врачам.

Пить воду. Врачи рекомендует: на каждый градус температуры выше 37 организму ежедневно требуется от половины до одного литра жидкости, предпочтительно чистой воды.

Витамины и минералы. В период болезни важно хорошо питаться: организм должен быть обеспечен необходимыми ему витаминами и минералами. Тем, кто страдает потерей аппетита и не может нормально есть, будут небесполезны препараты с витамином С и цинком.

Когда необходим врач. При ухудшении симптомов лечение Омикрон-инфекции дома продолжаться не должно – в этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.

Что значит ухудшение симптомов.

Возникают проблемы с дыханием, сильная одышка.

Ощущается головокружение.

Кожа приобретает синий оттенок.

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