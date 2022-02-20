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Байден пошел на экстренные меры из-за ситуации вокруг Украины

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  • 20.02.2022, 11:55
  • 15,168
Байден пошел на экстренные меры из-за ситуации вокруг Украины

Российское вторжение может начаться в любой момент.

Президент США Джо Байден 20 февраля соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором обсудят российскую эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

Как отмечают в Белом доме, Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и получать брифинги о развитии событий.

"Помощники Байдена по нацбезопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", — заявила Псаки.

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