В Минске задержали преподавателя факультета журналистики БГУ Анну Курейчик 4 20.02.2022, 11:57

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Доцент была на больничном, пришли к ней домой.

В Минске задержана преподаватель факультета журналистики БГУ Анна Курейчик. Ее имя появилось в телеграм-канале, публикующем списки задержанных.

Информацию о задержании подтвердил коллега Курейчик.

— Она была на больничном, пришли к ней домой, — рассказал источник.

Ранее, в сентябре 2020 года Анна Курейчик высказывалась в соцсетях о происходящих в Беларуси событиях. По ее мнению, в стране происходило «целенаправленное уничтожение профессии журналиста».

Как отмечается на сайте факультета журналистики, Анна Курейчик родилась в 1976 году в Минске. С 1997 года принимала участие в разработке концепции и создании новой радиостанции — «Сталіца», в эфире которой и продолжила свою работу до окончания факультета журналистики. В 2000—2003 году работала журналистом и ведущей программы «Постфактум» (Первый национальный канал Белорусского радио). В 2003 году полностью перешла работать на кафедру телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ.

В настоящее время Курейчик — доцент кафедры телевидения и радиовещания. В прошлом занимала должность замдекана по интернационализации образования и международным связям.

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