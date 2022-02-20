Как российский журналист Колесников троллил Лукашенко 9 20.02.2022, 16:51

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Сайт белорусского диктатора решил не публиковать этот момент в стенограмме.

На сайте Лукашенко не опубликовали его ответ на вопрос о дальнейшей узурпации власти в Беларуси. Диктатор публично признал, что является вассалом Путина.

На пресс-конференции с Владимиром Путиным 18 февраля корреспондент газеты «КоммерсантЪ» Андрей Колесников иронично спросил господина Лукашенко, как он оценивает «шансы белорусского народа потерять его».

«Что касается, извините, моего «президентства», то вот мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим! Чего вы переживаете? Все будет нормально»,— сказал Лукашенко. В официальной стенограмме на его сайте этот ответ не опубликован. Его также нет на сайте белорусского госагентства БелТА.

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