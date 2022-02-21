NYT: Разведка США узнала о приказе Путина 2 21.02.2022, 8:09

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Именно эти данные повлияли на заявление Байдена.

На прошлой неделе разведка США узнала, что Кремль приказал российским военным продолжить подготовку к вторжению в Украину. Именно это побудило американского президента Джо Байдена заявить, что Владимир Путин принял решение о нападении, сообщает NYT со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов, пишет «Новое время».

Как пишет газета, они отказались описывать какие-либо подробности разведданных, чтобы сохранить в тайне свои методы сбора информации. В то же время сотрудники разведки заявили администрации президента США, что имеют к данным высокий уровень доверия и собрали их в течение последних месяцев. В частности, речь идет о плане России по вторжению в Украину и сговоре московских спецслужб, чтобы создать для этого повод.

Новые разведданные США свидетельствуют о том, что от 40 до 50% из более чем 150 тысяч российских войск, сконцентрированных возле границ Украины, перешли с подготовки к боевым формированиям и «могут начать полномасштабное вторжение в течение нескольких дней», заявили американские чиновники 18 февраля. Как пишет NYT, по их словам, часть из них составляют российские резервисты, которые «станут оккупационными войсками после вторжения».

NYT сообщает, что заявление Байдена об уверенности в том, что Путин принял решение о нападении — «последний залп в кампании администрации по использованию рассекреченных разведданных для того, чтобы разоблачить и сорвать планы Кремля, возможно, замедлить вторжение и получить больше времени для дипломатии».

В то же время, несмотря на разведанные о том, что Путин принял решение о вторжении в Украину, высокопоставленные чиновники из администрации президента заявили, что окно для дипломатии до сих пор остается открытым и глава Кремля еще может остановить свой план по нападению, отмечает газета.

Как пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников, данные разведки о приказе тактическим командирам продолжить подготовку к атаке — один из нескольких индикаторов, за которыми США наблюдают, чтобы оценить, начала ли Россия завершающую стадию подготовки к потенциальному вторжению.

Собеседники издания предупредили, что приказы всегда могут отложить или же это может быть дезинформация, которая должна ввести в заблуждение США и союзников.

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