Путин и Байден согласились встретиться для переговоров 20 21.02.2022, 9:10

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Встреча состоится, если Россия не нападет на Украину.

Президент США Джо Байден «в принципе» согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не вторгнется в Украину до этого времени. Встреча состоится после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова 24 февраля.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что инициатором встречи стал президент Франции Эмманюэль Макрон, который вчера общался и с главой Белого дома, и российским правителем.

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