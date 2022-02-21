Министр обороны Украины раскрыл план российской агрессии 9 21.02.2022, 12:32

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Фото: Макс Левин

Уровень угрозы высокий.

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил сценарий российской агрессии. Он заявил, что уровень угрозы высокий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, Украина не уменьшает угрозу, ее уровень высокий, но власти осуществляют прогнозирование всех сценариев, выбирая тактику поведения.

«Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины», - рассказал он.

Министр добавил, что все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированиями гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

«Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а в конце концов потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить», - сообщил он.

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