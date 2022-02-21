«Абсолютное большинство номенклатуры недоумевает по поводу войны» 7 21.02.2022, 14:05

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Найдите в себе силы сказать «нет!» войне.

Интеллигенция России выступила с резким осуждением тех, кто пытается развязать войну в Украине: «Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим». Среди подписантов Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков и другие видные люди, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В Беларуси с осуждением войны выступают единицы. Громче всех пока голос Фонда спортивной солидарности. Высказалась уже его глава Герасименя, а также примкнувшие спортсмены – Гурков и Остапчук.

Других голосов против войны не слышно. Хотя военная риторика прямо противоречит тому, что два десятка лет продавалось белорусскому обществу как достижение – мирное небо и стабильность.

Но когда речь зашла про собственную власть, то случилось переобувание в полете. Теперь угроза войны – это возможность пройти между струйками и снова всех обвести вокруг пальца.

Игра это крайне опасная.

Ник из общений в коридорах делает вывод, что абсолютное большинство людей среднего звена номенклатуры недоумевает по поводу войны. Это дикая риторика для любого белоруса вне зависимости от политических взглядов. Продолжаем настаивать, что именно «Нет войне» может стать тем объединяющим фактором, который сплотит белорусов.

Для этого достаточно просто подумать: а что лично вам даст война? может ли она улучшить благосостояние вашей семьи? готовы ли вы на то, что кто-то из ваших родных или близких погибнет на этой войне?

Это очень простые вопросы, на которые нет двух ответов. Особенно если помнить, что никто не собирается нападать на Беларусь.

Пока синепал не решается объяснить, что это было на выходных. Вместо этого решил спрятаться в домик геноцида белорусского народа. Мы уже не раз говорили, что это тоже далеко не самая лучшая идея (ее активно критикуют в том же Израиле), однако ничего лучше, чем шастать около стендов и слушать байки Шведа, нет. Вслед за безвекторной внешней политикой примерно к такому же состоянию скатилась и внутренняя.

Разбитые дороги, задержания преподавателей университетов, объявление врагами народа людей, которые призывали членов избирательных комиссий считать честно, а списки самих членов таких комиссий засекретили (остается понять только для чего – подписи-то в протоколах все равно должен будет кто-то ставить). Впрочем, про новые блокбастеры от пропаганды будет отдельный пост. Не переключайтесь!

Страна второй год живет в режиме спецоперации. Все устали, но найдите в себе силы сказать «Нет войне!».

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