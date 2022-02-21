Фридман: Лукашенко превратил страну в инструмент внешнеполитической авантюры Кремля 10 21.02.2022, 18:15

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

О чем говорит череда событий последних дней?

Продление учений не было сюрпризом, но стало констатацией факта, что Беларусь попала под внешнее управление Кремля. Политический аналитик Александр Фридман рассказал о решении оставить российские войска.

— 20 февраля 2022 года войдет в историю Беларуси и войдет со знаком «минус», — пишет Фридман. — Заявление министра обороны Хренина о том, что российские войска останутся в Беларуси (фактически на неопределенный срок), — главное событие этого дня.

Государственная пропаганда Беларуси пытается отвлечь внимание от данной малоприятной (даже для части сторонников Лукашенко) темы: ведь Лукашенко, пытаясь сохранить свой режим, не только сделал Беларусь экономически и политически зависимой от России, но и позволил превратить страну в инструмент внешнеполитической авантюры Кремля, которая рискует закончится кровавой войной в Европе.

Для НАТО продление учений не стало сюрпризом: в нем увидели очередное подтверждение агрессивных планов России в отношении Украины. Американские и европейские издания подчеркивают, в свою очередь, что Беларусь за прошедшую неделю в значительной степени утратила свой суверенитет и даже попала под внешнее управление Кремля.

И хотя такое сгущение красок представляется мне чрезмерным, но череда событий последних дней не дает особых поводов для оптимизма: в пятницу Лукашенко (скорее все-таки в шутку) заявил в Москве, что его судьбу будет решать «старший брат»; в субботу исполнил роль почетного статиста в рамках российских учений сил стратегического сдерживания, а теперь пришла новость о продлении пребывания российских войск в Беларуси.

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