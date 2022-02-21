Министр обороны РФ выступил за признание «ДНР» и «ЛНР» 23 21.02.2022, 19:01

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Сергей Шойгу

Путин заявил, что примет решение относительно признания «ЛДНР» сегодня.

России необходимо признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. За это выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза России по вопросу признания «республик».

«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю "да"», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в случае отсутствия каких-либо подвижек в переговорах с Западом России будет необходимо признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».

Президент России Владимир Путин 21 февраля примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР» «республиками».

Перед этим российские топ-чиновники озвучили тезисы российской пропаганды о «геноциде» на Донбассе, «защите русскоязычных» и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросили Путина признать «независимость» «ЛДНР», а сам Путин заявил, что ранее не обсуждал этот вопрос с членами Совета безопасности.

«Решение будет принято сегодня», – сказал Путин в конце заседания.

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