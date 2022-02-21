Министр обороны РФ выступил за признание «ДНР» и «ЛНР»23
- 21.02.2022, 19:01
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Путин заявил, что примет решение относительно признания «ЛДНР» сегодня.
России необходимо признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. За это выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза России по вопросу признания «республик».
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю "да"», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в случае отсутствия каких-либо подвижек в переговорах с Западом России будет необходимо признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».
Президент России Владимир Путин 21 февраля примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР» «республиками».
Перед этим российские топ-чиновники озвучили тезисы российской пропаганды о «геноциде» на Донбассе, «защите русскоязычных» и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросили Путина признать «независимость» «ЛДНР», а сам Путин заявил, что ранее не обсуждал этот вопрос с членами Совета безопасности.
«Решение будет принято сегодня», – сказал Путин в конце заседания.