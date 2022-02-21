В «ЛДНР» прекратили подачу воды

В «ЛДНР» прекратили подачу воды2
- 21.02.2022, 20:00
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Донецкая фильтровальная станция обесточена.
Представительство незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило 21 февраля, что якобы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в Донецке прекращена подача воды.
"В результате нарушения режима прекращения огня... обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена", – говорится в сообщении.