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В «ЛДНР» прекратили подачу воды

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  • 21.02.2022, 20:00
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В «ЛДНР» прекратили подачу воды

Донецкая фильтровальная станция обесточена.

Представительство незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило 21 февраля, что якобы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в Донецке прекращена подача воды.

"В результате нарушения режима прекращения огня... обесточена Донецкая фильтровальная станция. На данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена", – говорится в сообщении.

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