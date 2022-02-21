Белоруска чуть не купила куриное филе за 91 рубль 7 21.02.2022, 20:22

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Фотофакт.

Кристина нашла в минской «Короне» куриное филе Витебской бройлерной птицефабрики, ценник которого предлагал заплатить за обычный лоток 91 рубль 46 копеек. Допускаем, что когда-нибудь филе будет столько стоить, но только не в Беларуси февраля 2022 года, где все цены записаны. И главное: а если обнаружить такое, придя домой?

— Это стандартный лоток на 1—1,5 кг. А ведь его можно было машинально положить себе в корзину и купить... — размышляет Кристина. Цена на лотке обычная, а вот вес — будто кнопка залипла на весах.

Безналичные платежи сильно упростили расставание с деньгами. Поэтому речь не о том, что читательница очень богата (если нет — желаем!). Просто платежи совершаются прикладываем карты/телефона, чеки не всегда проверяются, как и SMS о списании, пишет «Онлайнер».

По словам «Короны», шансы оплатить и уйти с такой курицей домой у покупателя ничтожны.

— Кассир проверяет весовой товар на кассе при расчете. Если расчет производился бы через кассу самообслуживания, расхождение по весу не дало бы совершить оплату без проверки ассистентом.

Обычно товар мы получаем с указанием веса производителем. В данном случае вес товара вводили вручную. Это ошибка со стороны персонала.

И даже если вы каким-то образом принесли такой товар домой — мы примем его обратно. Каждую покупку можно отследить, — уточнили в сети.

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