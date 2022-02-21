Байден подпишет указ о санкциях за любые финансовые и торговые операции в «ЛДНР» 6 21.02.2022, 23:44

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Президент США Джо Байден намерен вскоре подписать указ о санкциях в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

«Мы ожидали подобного шага от России и готовы реагировать незамедлительно», — заявила Псаки.

Новый указ о санкциях подразумевает возможность вводить штрафные меры против граждан США, осуществляющих инвестиционные, финансовые и торговые операции на территории «ЛДНР», а также против любых лиц, осуществляющих деятельность в этих регионах.

Белый дом анонсировал дополнительные меры со стороны Минфина США.

Псаки уточнила, что новые санкции не имеют отношения к пакету экономических штрафных мер, подготовленных США и союзниками на случай вторжения России в Украину.

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