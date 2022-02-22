Столтенберг: Более 100 самолетов НАТО – в состоянии повышенной готовности 2 22.02.2022, 21:20

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Йенс Столтенберг

В море, от Крайнего Севера до Средиземного моря, находятся более 120 кораблей союзников.

Более 100 самолетов НАТО находятся в состоянии повышенной готовности из-за наращивания Россией войск вблизи границы с Украиной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 22 февраля в Брюсселе после заседания комиссии Украина – НАТО, текст его речи опубликован на сайте Альянса.

"В течение нескольких месяцев Россия наращивала огромные вооруженные силы в Украине и вокруг нее. В том числе и в Беларуси. С более чем 150 тыс. военнослужащих, истребителей и ударных вертолетов. Многие подразделения теперь передовые, дислоцированы в боевых порядках. Они вышли из своих лагерей, в поле и готовы нанести удар", – сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО "непоколебим и един в своей решимости защищать всех союзников".

"За последние недели союзники перебросили еще тысячи военнослужащих в восточную часть Североатлантического союза. И перевели больше [сил] в режим ожидания. У нас более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности. А в море, от Крайнего Севера до Средиземного моря, находится более 120 кораблей союзников. Мы будем продолжать делать все необходимое для защиты Североатлантического союза от агрессии. Союзники по НАТО и остальная часть международного сообщества предупредили, что дальнейшие агрессивные действия России против Украины будут дорого стоить", – добавил генсек.

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