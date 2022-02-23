Финита ля комедия 12 Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

23.02.2022, 16:38

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Против Путина консолидируется уже весь мир.

Лет десять кряду я писал, что Путину невероятно везет. Ему и правда невероятно везло. И нефть перла вверх, что бы он ни делал, и противодействия ему почти никакого почти никто не оказывал, и Севпоток строился, и все было на мази.

Все. Финита ля комедия.

Везение закончилось.

Последние пару лет я тоже писал, что никак не могу понять, почему он не заткнется до того момента, как не будет сертифицирован и запущен СП-2. Ну, что тебе стоит подождать еще полгода? Какая тебе разница - начать вторжение сейчас, или через шесть месяцев? Дай достроить, сертифицировать, пустить газ - и обратной силы это действие иметь уже не будет - завоевывай всех направо и налево сколько душе диктаторской угодно, вали трупами горы, пей кровь, убивай людей, насилуй гусей!

Но нет. От своего везения чувак, похоже, совсем улетел в облака и решил, что поймал Бога за яйца. И может делать все, что хочет.

Боже, храни Шольца.

Остановка сертификации Северного потока - это невероятно. Это вот прям событие-событие. Я не понимаю, почему оно занимает так мало места в новостях. Это же бомба!

Все, точка. Довыежывался.

Шольц четко сказал - при нынешней политике Путина возобновления сертификации не будет.

А это значит - никогда.

Против Путина консолидируется теперь вообще уже весь мир.

Не выдержала даже Германия.

А оркостан стремительно, вот прям не по дням, а по часам, скатывается в клуб «и другие мусорные страны».

У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по ***».

Теперь и просить никого не надо.

Наоборот - уже только успевай оттаскивать.

Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.

Даже Китай!

Телескоп «Джеймс Вебб» стоил десять миллиардов долларов. И он еще лет двадцать будет радовать нас сенсационными научными открытиями. Может даже докажет существование внеземной жизни, черт его знает.

«Северный Поток-2» стоил одиннадцать миллиардов.

Теперь он ржавеет куском железа на дне моря.

Мои поздравления.

Для Украины это имеет невероятное значение. Со страны снята угроза газового удушения экономики. Точнее, безгазового. Все, Украина остается в газотранспортной системе Европы. Ну, до тех пор, пока она не перейдет на американский СПГ.

И этот процесс Володя тоже уже запустил. Умные люди прогнозируют, что этот переход произойдет невероятно быстро - чуть не до 2025 года.

Если это случится, Россия окончательно превращается, превращается окончательно, окончательно превращается в заснеженную Нигерию.

То, что Байден не доделал в 1991-м, похоже, он доделает сейчас.

Чувака беспокоит незакрытый гештальт, видимо.

Боже, храни дедушку.

Байден обещал санкции за небольшое вторжение - Баден ввел санкции за небольшое вторжение.

Пацан сказал, пацан сделал.

За день!

Помните, мы вчера говорили, что де-факто не изменилось ничего, а де-юре изменилось многое, и открывается отличное окно возможностей для насыпания россиянам новых гостинцев в корзинку с пи***ями?

Ваш Дед.

Единственный минус от этого - угроза уже просто тупого прямого подрыва трубы на украинской территории. теперь возрастает, но и тут появилось одно «но».

И заключается оно в то, что везение, которым Путин так бездумно вытирал задницу десять лет, похоже, перешло к Зеленскому. Закон сохранения везения. Если в одном месте что убыло, в другом месте то и прибудет. Теплая зима поставила крест на газовом геноциде и танковом вторжении через болота, международная поддержка прет сама просто рекой, МВФ дает деньги, все дают оружие, Путина пи***т как Шуфрича всем скопом - можно вообще просто стоять в стороне и ничего не делать.

Но нет. Даже и Владимир Александрович проснулся! И записал, наконец-то, адекватный ролик. В котором я впервые увидел не подростка на троне, а уже некое подобие государственного деятеля. Вот прям очень хорошо.

Ну, хоть так.

Ждем, что за такими словами последуют такие же дела.

Первые шаги уже есть. Объявление чрезвычайного положения, призыв резервистов, разговоры о расторжении дипломатических отношений.

Такое ощущение, что взрослые люди возвращаются в чат.

Дай Бог, дай Бог.

Помимо вот прям переломной остановки Северного Потока и чувствительных санкций в отношении ВЭБ и российского госдолга, есть и приятный бонус. Персональные санкции на всякое говно из Путинского окружения с его детишками и три отдельностоящих одиночества - Маргоша, Машуля и Володенька Соловьев.

Тут сейчас будут полезные идиоты со словами «При чем здесь дети? Даже Сталин говорил, что сын за отца не отвечает!!»

Ответ наш будет предельно краток - пошли на*й.

И запишите себе на подкорке - сын за отца не отвечает в том случае, если он послал вора-убийцу-преступника отца на все три буквы, ушел от него, живет на свою зарплату фрилансера и папины деньги засовывает папе в жо*у.

А если сын на папины деньги скупает пол-Лондона, учится в Гарварде и попивает самбуку в Дубае - это не отношения сына и отца.

Это отношения преступника и подельника.

Он такой же преступник, как и его папаша.

И вы, дорогие мои россияне, тоже никакие не просто детишки вашей Родины. Вы - точно такие же подельники. И вы точно также отвечаете. И будете отвечать. Во всем мире к вам отношение меняется - вот прямо сейчас, вот прямо в эти дни, в эти минуты.

Вы становитесь коллективным Шуфричем. Не только Путин. Вы. Все вместе.

А вас предупреждали.

Ваш Дед.

Если не знаете, кто такой Шуфрич - а откуда вам знать, вы ж все эти восемь лет делали все, чтобы только не видеть, не слышать, не знать про Украину ничего, вас же только домик для уточки и коррупция волновали - так вот загуглите.

Найдете для себя много интересных аналогий.

Айдер говорил, то когда Украина освободит Крым - к тому моменту там не будет ни одного русского. Не потому, что они все сбегут, или их распнут в трусиках. Не-а. Они сами, первым делом, вспомнят, что у них бабушка украинка. Дедушка еврей. Папа болгарин. Мама гречанка. А сами они - инуиты из Анкориджа.

Владимир Соловьев завизжал, что он не русский, он еврей!

Меня -то за что??

Фашисты потомка Левитана в трусиках с серпом и молотом на рукаве зрения зачеркнуто домика на озере Комо лишают.

Наслаждайтесь.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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