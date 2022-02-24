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Путин заявил о начале вторжения в Украину

  • 24.02.2022, 6:21
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Путин заявил о начале вторжения в Украину

Российский диктатор развязывает войну.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что псевдореспублики «Л/ДНР» обратились к России «с просьбой о военной помощи». Об этом пишет РБК.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — сказал российский диктатор.

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