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Генеральный штаб ВСУ рассказал об обстановке на фронте

  • 25.02.2022, 0:43
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Генеральный штаб ВСУ рассказал об обстановке на фронте

В Украину зашли более 60 батальонных групп оккупантов РФ, Лукашенко предоставил агрессорам аэродром Лунинец.

С разрешения Лукашенко проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец

На территорию Украины зашли более 60 батальонных тактических групп российских войск, основной целью операции является блокирование Киева и создание сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"На данный момент из 90 БТГр на территорию Украины введены более 60 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях. С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец", - отмечается в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что план российских захватчиков ясен: основной целью операции является блокирование Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР.

"Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель. Еще одна цель захватчика - уничтожить критически важную гражданскую инфраструктуру, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары", - заявили в Генштабе.

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