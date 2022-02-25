В Беларуси начались проблемы с оплатой карточками Visa
- 25.02.2022, 12:37
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Прекращение операций произошло из-за санкций.
Белорусы сообщают о проблемах с оплатой карточками Visa, пишет телеграм-канал Радыё Свабода.
"Приорбанк": Теперь могут наблюдаться трудности с проведением операций по карточкам платежной системы Visa. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем.
"Технобанк": Платежная система Visa ввела ограничения по карточкам Visa. Прекращение произошло из-за санкций в отношении банка-инвестора ОАО "Банк БелВЭБ".