В Беларуси начались проблемы с оплатой карточками Visa 25.02.2022, 12:37

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Прекращение операций произошло из-за санкций.

Белорусы сообщают о проблемах с оплатой карточками Visa, пишет телеграм-канал Радыё Свабода.

"Приорбанк": Теперь могут наблюдаться трудности с проведением операций по карточкам платежной системы Visa. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем.

"Технобанк": Платежная система Visa ввела ограничения по карточкам Visa. Прекращение произошло из-за санкций в отношении банка-инвестора ОАО "Банк БелВЭБ".

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