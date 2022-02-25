Белорусские банки вводят лимиты по карточкам 25.02.2022, 20:28

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Что известно.

Белорусы сообщают о проблемах, возникших в их отношениях с банками после резкого роста курсов доллара и евро, а также очередных западных санкций.

Сообщается, что «БТА Банк» ввел лимит перевода денег даже между своими же карточками.

Отмечается, что банк «Дабрабыт» ввел лимит по снятию денег с карточки – не более 250 рублей за сутки. Свой лимит ввел и «Белагропромбанк» тоже, а в «Сбербанке» убрали функцию положить деньги на карту.

На сайтах упомянутых банков найти соответствующих новостей нам не удалось. Только «Белагропромбанк» сообщил, что с 25 февраля прекратил прием пакетов документов по ряду розничных кредитных продуктов. Между тем о проблемах с работой карточек белорусских банков и о новых лимитах сообщает MyFin.

Кто еще?

Так, Банк «БелВЭБ» хотя и говорит о частичном решении проблем в расчетах картами Visa и Mastercard, у него по-прежнему не работают оплаты по этим картам через интернет, в онлайн-магазинах и сервисе Apple Pay. Также карточки банка не будут работать за границей. Кроме того, банк прекратил кредитование физических лиц и юридических лиц (по отдельным сервисам) и услуги торгового эквайринга.

Проблемы с карточкой Visa возникли и в «РРБ-Банке и «Технобанке», спонсором которых является «БелВЭБ». Поэтому пока по картам Visa обоих банков работают платежи только внутри Беларуси, кроме оплат онлайн-покупок и сервиса Apple Pay. Сейчас банки ищут нового инвестора среди банков, которые не попали под санкции.

«Альфа-Банк» никаких ограничений и лимитов не вводил, но 24 февраля приходило много сообщений, что его банкоматы не выдают валюту. В банке это объяснили логистическими проблемами с заполнением банкоматов валютой.

У «Приорбанка» сначала были проблемы с доступом в мобильное приложение, а затем – с платежами по картам Visa, в том числе о платежах внутри Беларуси.

В свою очередь «МТБанк» ввел лимиты на операции с валютой по карточкам банка. Так, пополнять его валютные карточки белорусскими рублями можно не более чем на 1500 рублей за сутки. Этой же суммой ограничены все действия по картам банка, где происходят валютно-обменные операции – покупок в зарубежных онлайн-магазинах, использования иностранных сервисов (Apple, Google, Яндекс и др.), покупки и продажи валюты.

В «Беларусбанке» же 24 февраля не работал ряд обменников и банкоматов, а со страниц сайта исчезла информация о курсах валют.

Время снимать деньги?

Напомним, что экономист Лев Львовский в комментарии «Белсату» назвал «хорошей стратегией» снятие вкладов и денег со счетов в банках.

«Пока что у нас все банки творят и работают. Кризис, который случился, вышел из российских военных ведомств, а не из нашей банковской системы. Но тем не менее надо понимать, что сейчас, когда Беларусь также принимает участие в атаке на Украину, на нее могут быть наложены самые серьезные санкции», – отметил экономист.

По словам специалиста, в плане введения санкций Беларусь сейчас в самом уязвимом положении.

«Наши банки, скорее всего, не разорятся, но проблемы с использованием банковской системы начнутся или уже начались. Я думаю, что у белорусов еще есть нормальный шанс, особенно если речь не о миллионах долларов, а пару сотен или тысяч. Такие деньги в банках еще могут найтись».

Ранее экономисты уже советовали белорусам забрать свои деньги из банков, попавших под американские санкции.

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