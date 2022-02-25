В Украину приехали боеприпасы из Польши 7 25.02.2022, 22:14

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Польша последовательно поддерживает Украину.

Из Польши, которая накануне объявила, что закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, в Украину прибыли боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", — написал Блащак.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

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