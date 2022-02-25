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В Украину приехали боеприпасы из Польши

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  • 25.02.2022, 22:14
  • 11,936
В Украину приехали боеприпасы из Польши

Польша последовательно поддерживает Украину.

Из Польши, которая накануне объявила, что закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, в Украину прибыли боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", — написал Блащак.

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