Пленный россиянин из Нижнего Новгорода: Ехали на «учения», попали сюда 15 26.02.2022, 11:04

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У российских солдат — очень низкий боевой дух и уровень мотивации.

Еще один пленный российский солдат, обманутый кремлевским режимом, попал на видео, снятое бойцами ВСУ, сообщает УНИАН.

Военный из Нижнего Новгорода тоже считал, что поход в Украину — это продолжение учений.

«Мотивации воевать с украинцами нет вообще. Самые высокомотивированные отряды спецназа стянуты под Киев», — отмечает издание.

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