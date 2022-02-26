Пленный россиянин из Нижнего Новгорода: Ехали на «учения», попали сюда

Пленный россиянин из Нижнего Новгорода: Ехали на «учения», попали сюда15
- 26.02.2022, 11:04
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У российских солдат — очень низкий боевой дух и уровень мотивации.
Еще один пленный российский солдат, обманутый кремлевским режимом, попал на видео, снятое бойцами ВСУ, сообщает УНИАН.
Военный из Нижнего Новгорода тоже считал, что поход в Украину — это продолжение учений.
«Мотивации воевать с украинцами нет вообще. Самые высокомотивированные отряды спецназа стянуты под Киев», — отмечает издание.