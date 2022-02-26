Германия разблокировала поставки оружия для Украины 15 26.02.2022, 20:25

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Будут поставлены 400 единиц противотанковых средств.

На третий день войны России против Украины немецкая сторона разблокировала поставки оружия. Будут поставлены 400 единиц противотанковых средств.

Об этом сообщает dpa.

Сообщается, что федеральное правительство Германии сегодня одобрило поставку Нидерландами Украине 400 противотанковых средств немецкого производства.

Издание со ссылкой на двух источников в правительстве пишет, что таким образом Берлин снял запрет на поставки летальных вооружений в зону конфликта.

Напомним, до начала войны России против Украины немецкая сторона несколько месяцев отказывала Киеву в поставках оружия, объясняя свою позицию в том числе своей ролью во Второй мировой войне.

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