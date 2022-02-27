«Кум Путина» Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 19 27.02.2022, 16:44

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Виктор Медведчук

Он подозревается в государственной измене.

Нардеп от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, сообщает ZN.UA. Вскоре эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

По данным источников издания, вчера Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом. Он пребывал под этой мерой пресечения в связи с подозрением в государственной измене и содействию террористическим организациям.

Нацполиция выполнила поручение: Медведчука на месте не оказалось.

Достоверность этой информации ZN.UA неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Так как он не имеет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.

«Проверил. Подтверждаю. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который постановил снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душам… Кстати, Медведчук — точно знал что будет полномасштабное вторжение и потому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь», — написал Антон Геращенко у себя в Telegram.

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