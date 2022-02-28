Семья из Днепра обратилась к своему родственнику – помощнику министра обороны Беларуси 28.02.2022, 3:18

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Украинская семья обратилась в связи с российским вторжением в Украину.

Житель украинского города Днепр Глеб Воинов записал эмоциональное видеообращение к своему родному брату Олегу, который занимает пост начальника Департамента международного военного сотрудничества в Минобороны Беларуси, пишет портал Informator.ua.

К своему родственнику Глеб Воинов решил обратиться в связи с российским вторжением в Украину.

— Ты, Олег, родился и вырос в Днепре. Сейчас ты служишь в Беларуси, занимаешь должность помощника министра обороны Республики Беларусь по вопросам военного сотрудничества. Сейчас у нас в стране идет война и я бы хотел, чтобы ты по мере своих сил и возможностей и приложил как можно больше усилий, чтобы остановить это кровопролитие. Это полное безумие, — сказал Глеб Воинов.

В записи видеообращения приняла участие и жена Глеба:

— Здесь живет твоя мама, наверное самый родной и дорогой для тебя человек, — сказала женщина. — Мы ничего не знали о том, что будет война. О том, что вы хотите принять в ней участие. Как ты будешь смотреть в глаза нам? Мы тобой гордились, мы не хотим, чтобы нам было стыдно, что наши родственники живут в Беларуси. У тебя тоже есть дети, сын, дочка. Как вы можете это допустить?! Вы можете на это повлиять. Здесь течет кровь наших детей, их убивают, а вы делаете вид, что этого не знаете? Здесь страшно, мы в аду.

Олег Воинов занимает должность начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси — помощника министра по вопросам международного военного сотрудничества.

По информации белорусского оборонного ведомства, Олег Воинов родился в 1967 году в Днепропетровске Украинской ССР. В 1984 году поступил в Новосибирское высшее Военно-политическое общевойсковое училище. Службу проходил в Белорусском военном округе. В 2015 году ему присвоили звание генерал-майора.

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