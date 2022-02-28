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МВД Украины: Пятый день подряд Путин скрывается в своем бункере на Урале

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  • 28.02.2022, 19:29
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МВД Украины: Пятый день подряд Путин скрывается в своем бункере на Урале

Хозяин Кремля боится реакции своего окружения и элит.

Есть сведения, что глава Кремля Путин в последнее время находится в бункере на Урале. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада", передает censor.net.

"5-й день подряд Путин находится в своем бункере на Урале... То, что он в бункере – это 100%. По определенным данным, он на Урале сейчас находится. И это подтверждают как многие наши российские коллеги-аналитики, журналисты и т.д., да и об этом говорят определенные сведения из соответствующих ведомств", - отметил Денисенко.

По его словам, в этом случае Путин скрывается, потому что боится реакции своего окружения и элит.

"Последние 2 года он просидел в бункере, потому что боялся быть зараженным смертельным вирусом коронавируса. Теперь у него новая паранойя. Теперь он, понимая, что авантюра с украинской войной не удается, он, будучи параноиком по жизни, начинает скрываться и бояться абсолютно всего" , – прокомментировал Денисенко.

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