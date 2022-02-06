Зоозащитники опубликовали шокирующее видео из «элитного» питомника в Кореличском районе 7 6.02.2022, 15:27

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Породистые собаки содержатся в жуткой антисанитарии.

В Кореличском районе разворачивается скандал с питомником, в котором, по словам зоозащитников, в ужасных условиях разводили собак. Об этом волонтеры рассказали блогу «Отражение».

По словам волонтеров, питомник работает с 2006 года. В нем разводились элитные породы — болонки, шпицы, мальтийские болонки, китайские хохлатые, бультерьеры, лабрадоры и другие породы.

Об условиях, в которых находились животные, ничего не было известно, питомник работал, не привлекая внимания.

В начале февраля волонтеры выяснили, что животные содержатся в неподобающих условиях и забили тревогу. На опубликованных в соцсетях видео заметно, что собаки жили в сараях и деревенских домах, клетки стояли одна на другой, а лабрадоров держали прямо на улице на короткой цепи без навеса.

«Породы, которые не выносят холода, содержатся в холодных сараях, в жуткой антисанитарии. Тесные клетки стоят одна на одной, животные в них спят, едят и гадят», — сообщается в описании к опубликованному видео.

После того, как информация о питомнике попала в общественное пространство, вопросом занялись сотрудники милиции и прокуратуры.

На 6 февраля из питомника вывезли 114 животных. Сейчас им необходима нефинансовая помощь: корма, пеленки, одежда. Связаться с зоозащитниками можно в инстаграме через аккаунт «Фонд совести».

Судьба остальных собак пока неизвестна.

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