Украина отказалась перевозить белорусский калий 9 6.02.2022, 17:30

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Маршрута через порт в Одессе не будет.

Украина отказалась переваливать белорусские калийные удобрения через порт в Одессе. Об этом в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву рассказал Александр Лукашенко.

«Ну, вы знаете, сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. И не потому, что это калийные удобрения, а потому, что это 11-12 млн тонн. Это огромная масса, которую нужно переместить. Поэтому в этом проблема. Украинцы предложили, мы согласились. Сегодня вроде бы заявили о том, что нет, мы не будем грузить. То есть-их остановили тоже», — сказал он.

Ранее белорусский калий отказалась перевозить Литва. Условия перевозки через Россию также не согласованы.

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