закрыть
9 февраля 2022, среда, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Длинный стол, за которым сидели Макрон и Путин на переговорах, стал героем мемов

5
  • 9.02.2022, 11:53
  • 8,020
Длинный стол, за которым сидели Макрон и Путин на переговорах, стал героем мемов

Соцсети иронизируют над правителем РФ.

Президент России Владимир Путин 7 февраля провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве.

На переговорах они сидели за необычно длинным столом. Этот стол стал героем мемов, лучшие из которых публикует gordonua.com.

Издание "Телеграф" в Telegram опубликовало видео, в котором стол, за которым сидели президенты, качался, будто качели.

Пользователь Twitter под ником Spriter пошутил, что политикам за таким столом приходилось бы использовать громкоговоритель.

"Между Макроном и Путиным больше пространства, чем между российскими войсками и украинскими границами", – написал в Twitter журналист La Libre Себастьян Гоберт.

Пользователь John сиронизировал в Twitter, что стол был недостаточно большим.

Еще один пользователь Twitter с ником Batuhan сравнил встречу Путина и Макрона со сценой из мультфильма о Багзе Банни.

Пользователь Chilimetro решил разнообразить снимок, прифотошопив к столу танцовщиц на шестах.

Автор Twitter-аккаунта Ученик Штирлица поделился несколькими мемами на спортивную тематику на фоне проходящий сейчас зимней Олимпиады.

Также подборкой мемов поделился и российский телеканал НТВ в Twitter.

Журналистка Дарья Бура опубликовала в Faceook фотожабу по мотивам мультфильма "Ежик в тумане".

Правозащитник Сергей Наумович в Facebook обнародовал мем, где к Путину с Макроном присоединились герои фильма "Алиса в стране чудес".

В комментариях к посту Наумовича подписчики начали делиться своими вариациями мема. Например, пользовательница Вера Дмитренко опубликовала фотожабу, отсылающую на известный ролик о звонке в полицию.

А Тоня Каплан немного изменила местоположение Путина на снимке.

Александр Василенко решил добавить "изюминку" в изображение и прифотошопил на стол лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Алекандр Гуденко опубликовал другой вариант, где на столе в шпагате расположилась российская балерина Анастасия Волочкова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип
Поражение хулигана
Поражение хулигана Валерий Цепкало
То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников