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Международная федерация тенниса отстранила Беларусь от командных турниров

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  • 1.03.2022, 22:06
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Международная федерация тенниса отстранила Беларусь от командных турниров

Это связано с содействием Лукашенко вторжению России в Украину.

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить Россию и Беларусь от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления, сообщает пресс-служба федерации.

Речь идет о командных турнирах. Белорусские спортсмены смогут продолжить выступать в личных соревнованиях.

Также ITF отменила все запланированные турниры под эгидой организации на территории Беларуси и России.

«Международная федерация тенниса (ITF) осуждает вторжение России в Украину и содействие ей со стороны Беларуси. В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах, правление ITF приняло решение о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси в совете ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления. ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность народу Украины», — говорится в заявлении.

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