Кадыровцы отказались выдвигаться из Мозыря в Украину?
- 10.03.2022, 15:34
- 28,550
Вооруженный отряд находится на территории Беларуси и утверждает, что он уже воюет на украинской земле.
Вооруженный отряд российских кадыровцев обнаружился в Мозыре, но оккупанты утверждают, что на видео Украина, передает «Флагшток».
На видео, размещенном в телеграм канале чеченского руководителя, появилось видео, где вооруженные чеченцы позируют на фоне Мозыря (Кимборовка).
В описании первой части видео кадыровцы сообщили, что уже участвуют в боях против Украины.
В описании второй части написали, что джипы находятся в Украине.
Однако, судя по тому, что видео сделаны с разницей в один день (9 и 10 марта), кадыровцы «воюют» с Украиной на территории белорусского Полесья.