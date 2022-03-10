закрыть
10 марта 2022, четверг, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кадыровцы отказались выдвигаться из Мозыря в Украину?

  • 10.03.2022, 15:34
  • 28,550
Кадыровцы отказались выдвигаться из Мозыря в Украину?

Вооруженный отряд находится на территории Беларуси и утверждает, что он уже воюет на украинской земле.

Вооруженный отряд российских кадыровцев обнаружился в Мозыре, но оккупанты утверждают, что на видео Украина, передает «Флагшток».

На видео, размещенном в телеграм канале чеченского руководителя, появилось видео, где вооруженные чеченцы позируют на фоне Мозыря (Кимборовка).

В описании первой части видео кадыровцы сообщили, что уже участвуют в боях против Украины.

В описании второй части написали, что джипы находятся в Украине.

Однако, судя по тому, что видео сделаны с разницей в один день (9 и 10 марта), кадыровцы «воюют» с Украиной на территории белорусского Полесья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: