Кадыровцы отказались выдвигаться из Мозыря в Украину? 10.03.2022, 15:34

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Вооруженный отряд находится на территории Беларуси и утверждает, что он уже воюет на украинской земле.

Вооруженный отряд российских кадыровцев обнаружился в Мозыре, но оккупанты утверждают, что на видео Украина, передает «Флагшток».

На видео, размещенном в телеграм канале чеченского руководителя, появилось видео, где вооруженные чеченцы позируют на фоне Мозыря (Кимборовка).

В описании первой части видео кадыровцы сообщили, что уже участвуют в боях против Украины.

В описании второй части написали, что джипы находятся в Украине.

Однако, судя по тому, что видео сделаны с разницей в один день (9 и 10 марта), кадыровцы «воюют» с Украиной на территории белорусского Полесья.

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