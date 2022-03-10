Как изменятся цены на технику, бензин, недвижимость? 3 10.03.2022, 19:06

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Нас ждет дефицит и рост цен на импортные товары.

С учетом сложной геополитической обстановки в мире, роста курса доллара и евро, а также общемирового тренда на подорожание сырья (например, с начала года пшеница и палладий подорожали в 1,5 раза, нефть - на 40%, никель и алюминий - на 30%), как в текущем году могут измениться цены на основные товары? Aif.by разбирался в вопросе с помощью кандидата экономических наук, доцента Вячеслава Ярошевича.

Автомобили, техника

Не исключены дефицит и рост цен на импортные товары. На это влияют и возможные логистические проблемы, и неизвестность того, когда и как будут подписываться новые контракты. Да и рост цен на те же автомобили и автомобильные комплектующие неизбежен, так как курс иностранной валюты уже другой. А будущие закупки будут проводиться по новым курсам.

Топливо

Цена топлива будет расти, так как оно привязано к цене на нефть, которая растет рекордными темпами. Следовательно, подорожания топлива не избежать, главное, чтобы оно не было резким. За этим должно следить государство. Надо также понимать, что наше топливо делают из российского сырья. И тут есть любопытный момент: российская валюта в белорусских рублях фактически не изменила свою стоимость. Другой вопрос – будем ли мы с Россией торговать нефтью и нефтепродуктами в российских рублях? Если да – существенного повышения цен на топливо не будет.

Стройматериалы

Одно дело, если мы говорим о том продукте, который Беларусь может производить из собственного сырья и энергии, а другое – об импортных стройматериалах, например, немецких комплектующих для кухни. Однозначно все импортное будет дорожать.

Недвижимость

Тут дать однозначный ответ сложно. В период кризисов растут цены на недвижимость как на наиболее надежный актив. Но недвижимость — это очень специфический товар, который без кредита могут себе позволить не все. Сейчас повышается стоимость кредитов в белорусских рублях, могут возникнуть вопросы с их доступностью. Поэтому я не думаю, что будет большой спрос на покупку недвижимости, а стоимость квадратного метра в ближайшее время резко вырастет. Хотя нельзя исключать того, что вырастет спрос на дешевые квартиры.

На импорт (автомобили, техника и пр.) рост цен неизбежен. Но все будет зависеть не только от товарной группы, но и конкретных товарных позиций. Например, государство может сдерживать рост цен на замороженную морскую рыбу по 3-7 рублей за килограмм как критический импорт, но вряд ли будет ограничивать цены на охлажденную морскую рыбу по 30-70 рублей.

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