У еще одного русского пилота не раскрылся парашют 11.03.2022, 14:13

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Случайность? Вряд ли.

Все чаще фиксируют случаи, когда у пилотов сбитых российских самолетов не раскрываются парашюты. Случайность? Вряд ли. Скорее уже тенденция.

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, в частности – в воздушных боях. Однако взять всех российских пилотов живыми не получается: в очередной раз они катапультируются, но все равно погибают, поскольку их парашюты не срабатывают, передает 24tv.ua.

Вероятно, российским пилотам сознательно не дают шансов катапультироваться в живых. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки, по которым одной из причин несрабатывания парашютов может быть их умышленная неправильная установка перед вылетом.

Руководство русской орды может делать это специально, чтобы их пилоты не попали в плен и не стали свидетелями для военного трибунала. Есть еще один вариант – забавный: оккупанты решили бомбить украинские города и села собственными военными.

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