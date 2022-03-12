Альфред Кох: Силы Путина на исходе 1 12.03.2022, 13:55

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Альфред Кох

Для него остались только три варианта, и все плохие.

Если через две недели у Путина не будет перелома в его пользу, ему нужно будет заключать мир без всяких условий. Об этом написал бывший вице-премьер РФ Альфред Кох:

— Вот и подошел к концу уже 16-й день войны.

Силы Путина на исходе. Во всяком случае те, что он изначально запланировал для войны с Украиной. Я не большой специалист во всех этих БТГ и ДРГ, но даже я понимаю, что если Путин хочет бросить в Украину сирийских солдат и армию Лукашенко, то это значит, что у него совсем плохи дела.

И те, и другие совершенно не мотивированы, сирийцы даже в своей Сирии воевали из рук вон плохо (иначе зачем было бы Путину туда вмешиваться?), а у белорусов совсем нет никакого боевого опыта. Я вообще сомневаюсь, что Лука сможет свое воинство заставить хотя бы просто пересечь границу.

Путин этим пушечным мясом просто затыкает дыры в своих рядах, чтобы выиграть время. Но для чего? Я вижу только три варианта для него, и все плохие.

Первый состоит в том, чтобы бросить на фронт оставшиеся армейские силы, которые разбросаны по всей России и за ее пределами (например, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и т.д.). Я в этот вариант верю слабо, поскольку Путин, очевидно, одержим манией преследования, ему повсюду видятся враги, и оставить 90% территории страны вообще без защиты он не рискнет.

Второй вариант состоит в том, чтобы отправить на фронт те огромные полицейские силы, которые имеются у Росгвардии. Это решение, который Путин тоже вряд ли примет, поскольку тогда он останется в городах-миллионниках один на один с протестующими. И только один Бог знает, чем все это может закончиться, когда протестующие вдруг увидят, что мусоров, желающих их лупить и сажать, сильно поубавилось.

И наконец, третий вариант состоит в том, чтобы провести мобилизацию и собрать новую армию из резервистов минимум в 200 тыс. человек. В принципе, этот вариант рабочий. Но только, опять же, для затыкания дыр и очередной отсрочки неминуемого поражения, поскольку необученные и немотивированные резервисты будут таким же пушечным мясом, что и сирийцы с белорусами. К тому же, это сильно подорвет рейтинг и Путина, и самой идеи войны с Украиной.

Что же касается упомянутых в начале сирийцев и белорусов, то судя по всему, их едва хватит, чтобы только довести численность армии вторжения до того размера, который у нее был на начало войны. То есть попросту компенсировать понесенные ею за две недели потери.

Но ход войны четко показал, что российский Генштаб ошибся, недооценил противника и неправильно посчитал силы, необходимые для победы. Следовательно, доведение численности армии агрессора на украинском театре военных действий до прежнего размера ничего для Путина не решит: этой армии все равно будет явно недостаточно для победы в этой войне.

К тому же, у него наверняка есть проблемы с техникой и оружием. Все, что мы видим в последние дни, свидетельствует о том, что агрессор использует в том числе и старую, сто раз ремонтированную и латанную-перелатанную технику. Вряд ли при этом у него где-то в резерве припрятаны новые, с иголочки танки и БТР. Скорее всего, у него в резерве либо вообще уже ничего нет, либо еще большее дерьмо и старье.

И тут во весь свой исполинский рост встает проблема воровства и очковтирательства в российской армии. Проблема не новая и до боли знакомая. Но нас Путин уже почти убедил в том, что эти явления он выжег каленым железом и что у него новая, современная, могучая армия. А вот поди ж ты: оказалось все не так радужно…

По всему выходит, что нужно еще продержаться пару недель. И если к тому моменту у Путина не будет никакого перелома в его пользу, то ему нужно будет... заключать мир без всяких условий. Потому, что у него не будет армии, достаточной для победы.

И вот тогда враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

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