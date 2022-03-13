Какие товары из США больше не пустят в Беларусь
- 13.03.2022, 23:11
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Появился санкционный список.
Минторг США обнародовал список из 600 предметов роскоши, запрещенных к поставкам в Беларусь и Россию с 16 марта, сообщает office life.
Под эмбарго попали такие группы товаров, как алкоголь, косметика, одежда, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.
В категории «алкоголь» наложен запрет на экспорт шампанского, виски, бурбона, текилы, рома и т. д.
Под ограничениями оказались такие табачные изделия, как сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т. д.
Под запретом поставки люксовой косметики и парфюмерии: туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей.
Более невозможен экспорт люксовых саквояжей, чемоданов, дамских сумок.
Под ограничениями также меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры.
В категорию запрещенной одежды и обуви попали свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т. д., если оптовая цена в США составляет от $1 тыс. за единицу.
Запрещены поставки драгоценных камней и ювелирных изделий, концертных роялей, наручных часов, предметов искусства, коллекционных предметов.
Также санкции касаются продаж судовых двигателей, снегоходов, мотоциклов, некоторых легковых автомобилей, электромобилей.