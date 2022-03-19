ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ 19.03.2022, 23:08

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Андрей Палий

Еще один высокопоставленный российский оккупант погиб в Украине.

Заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан первого ранга Андрей Палий погиб на территории Украины. Об этом в своем блоге сообщил его знакомый, президент консалтинговой группы «Содействие» Константин Царенко.

Где и при каких обстоятельствах погиб замкомандующего флотом, не сообщается.

О Палии известно, что он учился в школе в Североморске Мурманской области, в 1992 году окончил Киевское ВВМПУ по специальности социальный психолог, педагог. Имел украинское гражданство. По выпуску лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в Киеве, но уже в марте 1993 года в связи с отказом принимать украинскую военную присягу убыл на Северный флот. В августе — сентябре 2008 г. участвовал в войне против Грузии.

Являлся замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе.

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