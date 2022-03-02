ВСУ точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль «Рысь» и грузовик «Камаз» армии РФ вблизи Мариуполя
- 2.03.2022, 12:26
- 1,226
Движение техники оккупантов обнаружила аэроразведка.
Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными силами Украины удерживают оборону Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожают технику и подразделения армии РФ в окрестностях.
Активно используется аэроразведка, позволяющая обнаруживать движение техники оккупантов.
Наши защитники точным ударом артиллерии уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" в с. Старый Крым, вблизи Мариуполя.