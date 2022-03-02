закрыть
2 марта 2022, среда, 12:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль «Рысь» и грузовик «Камаз» армии РФ вблизи Мариуполя

  • 2.03.2022, 12:26
  • 1,226
ВСУ точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль «Рысь» и грузовик «Камаз» армии РФ вблизи Мариуполя

Движение техники оккупантов обнаружила аэроразведка.

Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными силами Украины удерживают оборону Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожают технику и подразделения армии РФ в окрестностях.

Активно используется аэроразведка, позволяющая обнаруживать движение техники оккупантов.

Наши защитники точным ударом артиллерии уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" в с. Старый Крым, вблизи Мариуполя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип