ВСУ точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль «Рысь» и грузовик «Камаз» армии РФ вблизи Мариуполя 2.03.2022, 12:26

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Движение техники оккупантов обнаружила аэроразведка.

Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными силами Украины удерживают оборону Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожают технику и подразделения армии РФ в окрестностях.

Активно используется аэроразведка, позволяющая обнаруживать движение техники оккупантов.

Наши защитники точным ударом артиллерии уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" в с. Старый Крым, вблизи Мариуполя.

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