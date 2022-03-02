Пленный россиянин — жене: Я единственный, кто выжил из целого взвода 3 2.03.2022, 13:56

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Военный рассказал, что на самом деле происходит в Украине.

Служба безопасности Украины обнародовала видео, как пленный российский оккупант звонит жене и рассказывает, что на самом деле происходит в Украине, сообщает nv.ua.

Мужчина заявляет, что не ожидал такого отношения от украинского народа.

Он — единственный, кто выжил из целого взвода российских оккупантов.

И когда его нашли, то спасли, сделали операцию и относятся по-человечески.

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