Военным РФ дали пищи всего на три дня перед наступлением на Украину 2.03.2022, 18:13

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Но блицкриг провалился.

Российским военным дали пищи на три дня перед вторжением в Украину, у них забрали телефоны и документы, сообщает Служба безопасности Украины, выкладывая видео плененного российского военного.

"Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю.

По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной", — говорится в сообщении.

О таких обстоятельствах наступления РФ, которое началось 24 февраля, рассказал на допросе вражеский оккупант.

Родители россиянина не знают, где он, и сам мужчина якобы не знал, что войска РФ идут на Украину.

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