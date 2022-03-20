Войска РФ могут попытаться форсировать Ирпень, чтобы начать наступление на Киев 12 20.03.2022, 16:36

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Захватчик пытается наладить логистику.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк отметил, что войска РФ планируют предпринять попытку форсирования речку Ирпень, чтобы начать атаку на столицу Украины.

"Основной задачей врага остается окружение/захват города с северного и северо-западного направлений. Не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования реки Ирпень", - отметил Павлюк в Telegram.

Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава, активно ведется воздушная разведка позиций наших войск.

"Захватчик пытается наладить логистику. Продолжается неприцельный хаотический обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы", - отметил Павлюк.

По его словам, во всех районах идет работа по наращиванию сил обороны, которые находятся в повышенной боеспособности.

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